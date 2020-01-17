Суркіси вимагають в Порошенка 140 мільйонів доларів у Лондонському суді через "1+1" – ЗМІ

Брати Григорій та Ігор Суркіси подали до Лондонського міжнародного арбітражу позов проти п'ятого президента Петра Порошенка з вимогою компенсувати мінімум $140 млн за невиконані умови угоди, за якою він мав купити у братів частку в телеканалі "1+1".

Джерело: ZN.UA

Деталі: Суд зареєстрував позов у відповідності з усіма процедурами.

Протягом 4 місяців сторони мають передати суду весь пакет документів, доказів і вимог.

Перше засідання суду може відбутися в травні.

Що було раніше: 2 травня 2019 року олігарх Ігор Коломойський анонсував позов до Петра Порошенка, щойно він перестане бути президентом: "Я точно знаю, що в Англії проти нього готується позов, претензії з'явилися від Суркіса".

Олігарх розповів, що Порошенко хотів викупити 50% прав на телеканал. Мовляв, Порошенко хотів викупити у Ігоря Суркіса 25% акцій телеканалу, а потім домовитися з ним про покупку ще 25%. Сума угоди Порошенка із Суркісом мала становити близько 240-250 мільйонів.

За даними журналістів ZN.UA, це було в 2015 році. Порошенко збирався заплатити за 25-відсоткову частку Суркісів $140 млн із розстрочкою на 8 років, але, уклавши угоду, передумав.

Зазначається, що Порошенко хотів купити у Суркісів 25% "Плюсів" не за свої, а за їхні гроші.

"Через націоналізацію Приватбанку сім'я Суркісів втратила понад 248,6 мільйона доларів і 574 тисяч євро в кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні – вже як фізособи. За твердженням джерела Дзеркала тижня, саме кіпрськими грошима Суркісів Порошенко хотів розплатитися з ними за їх частку в "Плюсах". Ви нам частку, а ми вам повернемо з уже державного банку ваші-наші гроші. Пропозицію президент-покупець озвучував не особисто, а устами Олександра Грановського", – йдеться в статті .

Українська правда