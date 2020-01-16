The Economist опублікував "індекс БігМака" — гривня серйозно недооцінена 

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Українська гривня знову виявилася однією з найбільш недооцінених валют у світі.

Про це йдеться в результатах дослідження індексу БігМака журналу The Economist, передає НВ.Бізнес.

За даними журналу, БігМак в Україні коштує 57 грн, а в США — 5,67 дол. Таким чином, українська гривня виявилася недооціненою на 58% до американського долара.

За версією The Economist, реальний курс української національної валюти має становити 10,05 грн за долар.

У 2019 року гривня недооцінена на 65,2%.

Серед інших недооцінених валют видання назвало турецьку ліру (61%), азербайджанський манат (58,9%) і російський рубль (61,2%).

Довідково.

Журнал The Economist публікує Індекс бігмака щорічно з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності. В основі дослідження лежить вартість бургера Біг Мак в McDonalds в різних країнах світу з вартістю цього ж бургера в США. У виданні стверджують, що Індекс бігмака показує віддалену перспективу зміни вартості валют в середньому в наступні десять років.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.