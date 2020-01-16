Начальницю одеської податкової кинули у СІЗО

Виконувачку обов’язків начальника головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталю Чеботарьову, яку підозрюють в підкупі працівника прокуратури, відправили у СІЗО із можливістю внесення 904 тисяч грн застави.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої прокуратури, "Думская"

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків".

Деталі: У разі внесення застави вона зобов’язана прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора або слідчого судді, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця роботи і проживання, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

Чеботарьову викрили на пропозиції та наданні 25 тисяч доларів хабара прокурору.

За хабар прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаної із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ (дача хабара посадовій особі).

Разом з Чеботарьовою до відповідальності притягують її першого заступника Володимира Мосійчука.

Наразі все керівництво облуправління податкової служби відсторонено. Обов'язки начальника тимчасово виконує Володимир Астрейко, який в 2015-2019 роках очолював обласне управління Державної фіскальної служби.

Українська правда