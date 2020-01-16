Міністр економіки розповів, який найбільший хабар йому пропонували

Найбільший хабар, який пропонували міністру економіки Тимофію Милованову - 10 мільйонів доларів, які мали посприяти призначенню керівника одного з державних підприємств.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Милованов наголосив, що в своєму міністерстві всі призначення та звільнення робить він особисто, що не подобається опонентам влади.

"Я сам особисто відмовив десяткам якщо не сотням таких прохань.

Інколи просять м’яко, інколи через друзів, буває пропонують хабарі (найбільшу цифру на яку натякали - 10 млн доларів за призначення керівника держпідприємств), інколи погрожують політично, медійно, або навіть фізично", - написав Милованов у дописі, у якому підтримав прем’єр-міністра Гончарука після скандалу зі злитими в мережу записами розмов.

Нагадуємо:

Міністр економіки Тимофій Милованов підтримав прем’єр-міністра Олексія Гончарука після скандалу зі злитими в мережу записами розмов та навів факти, які на його думку доводять, що Гончарук найкращий прем’єр.

Економічна правда