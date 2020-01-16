ОПЗ: У Мінекономіки розповіли, як вирішують проблему з приватизацією

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що на Одеському припортовому заводі працює радник з приватизації, який незабаром запропонує опції з продажу підпримємства.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Зазначимо, що консорціум радників з приватизації очолює компанія Pericles Global Advisory.

За словами Кухти, борг ОПЗ перед структурами Дмитра Фірташа (близько 250 млн доларів) робить підприємство токсичним для частини компаній з огляду на те, що сам Фірташ перебуває під санкціями.

"Але тільки для частини. Є компанії, які спеціалізуються на тому, щоб купити якийсь такий актив із боргом і вирішити цю проблему самостійно. Ці проблеми можна вирішити", - підкреслив він.

"Чому потрібно скоріше закінчити цей процес, привести туди нормального інвестора? Це навіть не питання бюджетних надходжень, а щоб не втратити ці підприємства. ОПЗ в 2009 році купували за 600 млн доларів.

І тодішнє керівництво країни відмовилося продавати, мовляв занадто дешево. При попередньому уряді за 500 пробували продати, і за 300 - ніхто не купив. Потім підприємство зупинилося. То воно працювало, то воно стояло, зараз працює за давальницькою схемою", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо:

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов, заявив, що вірить у приватизацію Центренерго та Одеського припортового заводу, але зазначив, що будь-яке велике підприємство - це рік-півтора підготовки.

Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.



В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

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