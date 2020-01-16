Бізнес не підтримує нові часові обмеження руху вантажівок — ЄБА

Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації не підтримує нові часові обмеження руху вантажівок, які передбачені законопроєктом №2296.

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

У Бізнес Асоціації підкреслюють, що розширення діапазону заборони руху вантажівок не дасть бажаного ефекту, як-то зменшення негативного впливу на довкілля.

Законопроєктом, зокрема, пропонується заборонити рух вантажівок з 6 до 11 години та з 17 до 21 години у містах, чисельність яких перевищує 200 тисяч осіб.

Нові правила стосуються вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн.

"Компанії-члени Асоціації усіляко підтримують екологічні ініціативи органів влади, проте зауважують, що дані зміни навряд чи матимуть позитивний вплив на екологію.

Для того, щоб забезпечити доставку вантажів для підприємств та населення з урахуванням нових вимог, необхідно буде замінити один 20-тонний автомобіль на три-чотири автомобілі меншої тоннажності, що призведе до збільшення не лише кількості транспортних засобів, а й обсягів шкідливих викидів.

Зменшення кількості робіт, що виконуються в межах стандартного робочого дня, змусить внести зміни до графіків роботи не тільки логістичних компаній, а й виробників товарів, дистриб’юторів, торгівельних мереж. До того ж це може призвести до затримок та подовження строків доставки вантажів та здорожчання вартості транспортних послуг", - йдеться у заяві.

У ЄБА закликали нардепів не підтримувати поточну редакцію законопроєкту, а доопрацювати його з урахуванням коментарів та пропозицій від бізнесу.

Експерти Асоціації, зокрема, пропонують:

ввести обмеження на рух великогабаритного вантажного автотранспорту лише у вихідні та святкові дні, а також тільки в центральній частині міста;

дозволити в'їзд до міст без обмежень по часу вантажним транспортним засобам стандартів Euro 4, Euro 5 та Euro 6;

дозволити в'їзд вантажного автотранспорту до промислових зон міста без обмежень;

створити належну інфраструктуру об’їзних доріг та облаштувати стоянки для вантажного транспорту.

Економічна правда