Microsoft запустив новий браузер

15 січня, компанія Microsoft випустила новий браузер Edge Chromium для платформ Windows і macOS.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на The Verge.

Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну.

Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій.

Так, синхронізація історії та синхронізація по розширенню відсутні при запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.

Відсутні функції компанія планує надати пізніше в цьому році.

В цілому, новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome. Є й нові функції Edge Differs.

Також є функції забезпечення приватності з різними рівнями налаштувань.