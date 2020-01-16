Чиновника з космічного агентства викрили на хабарі

Керівника установи, підпорядкованої Національному центру управління та випробувань космічних засобів Національного космічного агентства, викрили на хабарі в 3 тисячі доларів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За версією слідства, посадовець, ймовірно, отримав від приватного підприємця хабар у розмірі 3 тисяч доларів за підписання угоди щодо оренди нерухомого майна.

"Службовця затримано, вирішується питання про оголошення йому підозри, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що чиновника затримали за участю військової прокуратури Київського гарнізону та Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань.

Ні імені, ні посади чиновника, ні назви компанії Офіс генпрокурора не називає.

Економічна правда