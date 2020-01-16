Чиновника з космічного агентства викрили на хабарі
Керівника установи, підпорядкованої Національному центру управління та випробувань космічних засобів Національного космічного агентства, викрили на хабарі в 3 тисячі доларів.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За версією слідства, посадовець, ймовірно, отримав від приватного підприємця хабар у розмірі 3 тисяч доларів за підписання угоди щодо оренди нерухомого майна.
"Службовця затримано, вирішується питання про оголошення йому підозри, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чиновника затримали за участю військової прокуратури Київського гарнізону та Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань.
Ні імені, ні посади чиновника, ні назви компанії Офіс генпрокурора не називає.
Економічна правда
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