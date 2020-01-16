Мінцифри зекономило 1,4 мільярда держкоштів

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що його міністерство з початку роботи зекономило близько 1,4 мільярда гривень з бюджету.

Джерело: пост Федорова у Facebook

Пряма мова: "За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 гривень".

Деталі: За словами Федорова, зокрема, зупинили неефективні ІТ-закупівлі. Відмовились купувати непотрібні реєстри:

потужні сервери для Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства (зекономили 38,1 мільйона гривень),

сервери для ДП "Інформаційні судові рішення" (економія 125,9 мільйона),

медичну інформаційну систему, спроектовану під одного постачальника за вкрай завищеними цінами, для ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (115,7 мільйона гривень економії).

Також, за словами Федорова, реформували Держспецзв’язку, зменшили на 1 мільярд гривень витрати на його утримання у 2020 році і оптимізували закупівлю обладнання (менше на 102,7 мільйона гривень).

Віцепрем’єр додав, що, крім того, зекономили держбюджет за рахунок залучення донорських коштів, партнерських ресурсів, запуску будівельних послуг та іншого.

Українська правда