Мінцифри зекономило 1,4 мільярда держкоштів
Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що його міністерство з початку роботи зекономило близько 1,4 мільярда гривень з бюджету.
Джерело: пост Федорова у Facebook
Пряма мова: "За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 гривень".
Деталі: За словами Федорова, зокрема, зупинили неефективні ІТ-закупівлі. Відмовились купувати непотрібні реєстри:
- потужні сервери для Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства (зекономили 38,1 мільйона гривень),
- сервери для ДП "Інформаційні судові рішення" (економія 125,9 мільйона),
- медичну інформаційну систему, спроектовану під одного постачальника за вкрай завищеними цінами, для ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (115,7 мільйона гривень економії).
Також, за словами Федорова, реформували Держспецзв’язку, зменшили на 1 мільярд гривень витрати на його утримання у 2020 році і оптимізували закупівлю обладнання (менше на 102,7 мільйона гривень).
Віцепрем’єр додав, що, крім того, зекономили держбюджет за рахунок залучення донорських коштів, партнерських ресурсів, запуску будівельних послуг та іншого.
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