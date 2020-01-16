Nestle витратить 2 мільярди доларів на перехід до еко-упаковки, що переробляється

Швейцарська Nestle SA витратить до 2 мільярдів швейцарських франків (2,1 млрд дол) на перехід до використання пластика, що переробляється в упаковці своїх продуктів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У 2018 році компанія взяла на себе зобов'язання до 2025 року повністю перейти на використання упаковки придатною для переробки або вторинного використання.

Nestle має намір до 2025 року знизити первинне споживання пластику на третину і збільшити використання переробляється пластика до 2 млн тонн.

Як наголошується в повідомленні Nestle, більшість видів пластику непридатні для переробки з метою виробництва упаковки для харчових продуктів.

"Виробництво безпечного для харчових продуктів пластика - великий виклик для нашої галузі", - заявив головний виконавчий директор Nestle Марк Шнайдер.

Компанія також оголосила про створення венчурного фонду в розмірі 250 млн швейцарських франків для фінансування стартапів, які займаються розробкою нових переробляються пакувальних матеріалів.

Nestle - один з найбільших в світі виробників продуктів харчування. Портфель компанії включає більше 2 тис. Брендів, в тому числі марки Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Нагадуємо, раніше "Макдональдз" пообіцяв, що до 2025 року буде переробляти все, що залишають відвідувачі після себе в ресторані.