Бізнес стурбований можливим виведенням медичних виробів з публічних закупівель

Бізнес спільнота вваажає, що законопроєкт №2563, у якому учасникам торгів з медичних виробів запропоновано не використовувати веб-портал Прозорро для здійснення закупівель, призведе до корупційних ризиків і державних збитків.

Про це заявляє Європейська Бізнес Асоціація.

"По суті, саме поняття "торгів" було б під питанням – адже, учасникам достатньо було б лише укласти відповідний договір, а процес вибору оптимального постачальника необхідної продукції був би неконтрольований", - заявляють у спільноті.

ЄБА також наводить дані системи закупівель Прозорро, за якими річна економія держава за закупівлями медичним обладнанням склала понад 600 мільйонів гривень.

"В результаті торгів 2019 року за відкритою процедурою було укладено договорів на суму 8,19 млрд.грн. на товари з групи "33100000-1 Медичне обладнання.

При цьому очікувана вартість за відповідними лотами в цій групі становила 8,85 млрд грн. Це свідчить про річну економію в результаті тендерних процедур за цією категорією продукції у розмірі приблизно 660 млн грн.

Чи зможуть державні та комунальні заклади охорони здоров’я забезпечити такий самий або більший розмір зекономлених коштів за відсутності публічних торгів? Питання риторичне", - підкреслюють у бізнес-середовищі.

Також ЄБА наголошує, що у супровідних документах до законопроекту відсутнє обґрунтування запропонованої зміни, тож, незрозумілими залишаються підстави ініціаторів проєкту закону.

Також асоціація звернулася до народних депутатів України – ініціаторів законопроєкту – з проханням про його доопрацювання і вилучення відповідного положення.

Економічна правда