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ОАЕ збільшили закупівлі українського борошна в 6 разів

Середа, 15 січня 2020, 18:53
 

Україна в липні-грудні 2019/20 маркетингового року збільшила експорт пшеничного борошна до 190 тисяч тонн, що на 56% перевищує показник першої половини попереднього сезону.

Про це повідомляє agroportal.com

За підсумками шести місяців основним імпортером українського борошна стали ОАЕ, закупивши 52,7 тис. т, тоді як за липень-грудень 2017/18 МР в даному напрямку було відвантажено 21 тис. т, а за аналогічний період сезону-2018/19 - лише 8,3 тис. т. повідомляє "АПК-Інформ".

"Варто зазначити, що відвантаження пшеничного борошна українського виробництва в ОАЕ за першу половину поточного сезону перевищують закупівлі за весь 2018/19 МР і 2017/18 МР - 48 тис. т і 46 тис. т відповідно", - уточнила аналітик "АПК-Інформ" Вікторія Рожко.

В цілому, в напрямку Близького Сходу в першій половині 2019/20 МР було експортовано 85,9 тис. т пшеничного борошна українського виробництва, частка ОАЕ в ньому склала 61%, на другій позиції знаходиться Палестина з часткою в 20% (17,2 тис . тонн), на третьому - Ізраїль, 8% (6,9 тис. тонн).

"Таким чином, за підсумками першої половини 2019/20 МР частка ОАЕ в загальному експорті пшеничного борошна з України склала 28%, тоді як за липень-грудень 2018/19 МР - тільки 7%, а за аналогічний період сезону-2017/18 - 9% ", - додала Рожко.

Нагадуємо

За даними Державної служби статистики негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-листопад 2019 року становило 9,37 мільярда доларів.

За січень–листопад 2018 року цей показник також був негативним – 8,86 млрд дол. Загалом показник негативного сальдо виріс на 5,6 %. 

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експорт

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