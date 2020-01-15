Переатестацію працівників податкової служби закінчать до липня

Державна податкова служба розробляє план переатестації всіх співробітників податкової, також відомство відкриє анонімну гарячу лінію для звернень громадян.



Про це повідомив очільник податкової Сергій Верланов під час візиту до Одещини, передає прес-служба ДПС.

Повідомляється, що план переатестації має бути поданий на розгляд Кабміну у двотижневий термін.

"Я особисто є прибічником того, аби така переатестація була максимально об’єктивною, неупередженою і прозорою. Процес переатестації всіх працівників податкової служби має бути завершений до 1 липня", - сказав Верланов.

Також повідомляється,що Податкова відкриє анонімну антикорупційну лінію. Всі, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможуть поінформувати про відомі їм факти.

"Оприлюднена НАБУ інформація нанесла дуже серйозний репутаційний удар по всіх співробітниках податкової. І наше з вами завдання зараз – своєю сумлінною роботою відновити добре ім’я нашої служби", - підкреслив Варланов.

Нагадуємо:

14 січня виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області викрили на пропозиції хабара у розмірі 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.

Пізніше очільник ДПС Сергій Верланов заявив про відсторонення всього керівництва ДПС в Одеській області та ініціювання службового розслідування.

Окрім того, глава ДПС повідомив, що починає перевірку керівного складу центрального апарату Державної податкової служби на предмет корупції.

15 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив підготувати проведення переатестації всіх співробітників Державної податкової служби у зв'язку з виявленням фактів корупції в управлінні ДПС в Одеській області.