Ощадбанк пролонгує "Нафтогазу" майже 2 мільярди кредиту на 4,5 роки

Ощадбанк і НАК "Нафтогаз України" домовилися про продовження терміну дії кредитного договору, борг за яким становить 1,97 млрд грн, з 9 червня 2020 року до 24 грудня 2024 року.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як також повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, Кабінет міністрів, який раніше надав держгарантію за цим кредитом, на засіданні в середу погодив таку його пролонгацію.



Нагадуємо:



Згідно зі звітом "Нафтогазу", на 30 вересня 2019 року близько 98% його коштів і залишків на банківських рахунках, загальна сума яких становила 24,96 млрд грн, були розміщені в підконтрольних державі банках. Водночас на частку цих банків припадало близько 59% позик НАК при загальному їх обсязі в компанії в 60,79 млрд грн.

На кінець 2018 року ці показники становили відповідно 96% від 14,22 млрд грн і 76% від 56 млрд грн.

Сума наданих держгарантій за зобов'язаннями "Нафтогазу" за січень-вересень минулого року скоротилася з 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн.