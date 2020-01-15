За 4 місяці роботи Фонд енергоефективності схвалив 4 заявки на утеплення будинків

Станом на 15 січня 2020 року Фонд енергоефективності отримав 21 заявку на участь в Програмі "Енергодім", з яких схвалив чотири - загальна сума схвалених заявок становить понад 20 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба державної установи.

Заявки на утеплення багатоквартирних будинків надходили від ОСББ з десяти областей України: Одеської, Львівської, Тернопільської, Полтавської, Миколаївської, Волинської, Чернігівської, Київської, Житомирської та Черкаської.

За кількістю заявок наразі лідирує Одеська область, від якої подано 6 заявок на термомодернізацію. Загальна сума проектів становить понад 117 млн грн, а очікувана економія енергії — понад 6 млн кВт*год/рік.

18 заявок подано на комплексну модернізацію (Пакет "Б"), що передбачає відшкодування витрат у розмірі 50% (перші 300 заявок — 70%) вартості прийнятних заходів, робіт.

"На сьогодні Фонд схвалив 4 заявки на участь в Програмі "Енергодім" та здійснив часткове відшкодування для трьох із них. Загальна сума схвалених заявок більше 20 млн грн. Середній термін розгляду заявок, включаючи їх доопрацювання, становить 30 днів", — говориться у звіті установи.

Водночас, директор Фонду Юлія Головатюк-Унгуряну заявила, що її установа активно працює над спрощенням власних процедур, а перші зміни мають бути затверджені на найближчому засіданні Наглядової ради Фонду.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року повноцінно запрацював державний Фонд енергоефективності, розпочавши прийом заявок за програмою "Енергодім". Наразі Фонд працює лише з ОСББ.

Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний".

У 2020 році Фонд енергоефективності планує обрати 10 пілотних міст, в яких за рік має бути утеплено 1 тис. будинків. У бюджеті на це передбачено 6,8 млрд грн. На думку міністра Альони Бабак, участь муніципалітетів як третьої сторони у відносинах ОСББ та Фонду енергоефективності має пришвидшити процес підготовки та подачі заявок від ОСББ.

Роман Скляров, ЕП