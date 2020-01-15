Зеленський обговорив з Меркель наступні кроки щодо ГТС

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив основні міжнародні проблеми України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Глава Української держави сказав, що очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака МАУ в Ірані, а також на компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику.

У зв'язку з цим Зеленський закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.

Коментуючи нещодавні домовленості щодо транзиту російського газу через Україну, Меркель зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.

Також український президент розповів німецькому канцлеру, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення з полону на Донбасі.

Крім того, він зауважив, що на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона "активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню".

Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.