Єврокомісія: правила ЄС мають діяти щодо "Північного потоку-2" без винятків
Європейська комісія наполягає, що європейські правила повинні застосовуватись до газопроводу "Північний потік-2" без винятків.
Як повідомив віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, у цьому його запевнила єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон.
Кулеба зазначив, що у середу вранці зустрівся з Кадрі Сімсон, яка запевнила його у незмінності позиції Єврокомісії: "Правила ЄС мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків", - повідомив віцепрем’єр у своєму Twitter.
За словами Кулеби, енергетична безпека надалі перебуває у центрі діалогу України з ЄС.
Нагадаємо, у середу журналіст німецького видання Bild повідомив, що "Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил.
Якщо відхилення буде надане, дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати і використовувати трубопровід для подачі газу до Німеччини без необхідності поділу – тобто в обхід європейських правил.
Торговий представник України Тарас Качка раніше заявляв: якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2" , цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.
Україна висловила сподівання, що Берлін не зробить виняток для "Північного потоку-2".
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