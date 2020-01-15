Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників
Середа, 15 січня 2020, 13:17
Кабінет міністрів змінив підхід і критерії для оцінки ризику діяльності перевізників.
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
"Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок.
Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв", - повідомляє Гончарук.
Економічна правда
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