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Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників

Середа, 15 січня 2020, 13:17
 

Кабінет міністрів змінив підхід і критерії для оцінки ризику діяльності перевізників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок.

Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв", - повідомляє Гончарук.

Економічна правда

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