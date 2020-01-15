Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися проблема "сплячих ліцензій"

Державна служба геології та надр буде працювати із "сплячими" ліцензіями за принципом "use or drop" — видобувна компанія в разі тривалого невикористання надр повинна буде щомісяця платити ренту.

Про це повідомив глава Держгеослужби Роман Опімах в інтерв'ю ЕП.

"У нас є проблема "сплячих" ліцензій. Ми пропонуємо прийняти правило: якщо у вас на четвертий рік з моменту отримання ліцензії не почався видобуток, ви починаєте оплачувати прогресивний податок за утримання нафтогазових майданчиків", - підкреслює Опімах.

Він такж розповів, як служба буде боротися, з компаніями, які спробують через суд відновити "сплячі" ліцензії.

"Буде наростати їх податкова заборгованість перед державою. Застосування подібних механізмів (use or drop - використовуй або кидай) широко поширене в видобувних країнах. Їх перевагою є відсутність можливостей для суб'єктивізму у контролюючих органів. Таким чином, ми створюємо рівні правила для всіх", - заявив Опімах.

Також голова Держгеослужби прокоментував законодавче правило, яке дозволяє передачу ліцензії від материнської компанії своїм "дочкам".

"Якщо дочірня компанія бере у материнської ліцензію, то разом з нею вона бере і всі зобов'язання за цією ліцензією. Якщо не виконується програма робіт, то це вже відповідальність тієї компанії, на яку оформлена ліцензія. Тобто тут немає ніякої різниці.

Якщо ж ми говоримо про правила переуступки, то міжнародні компанії розглядали таке обмеження як бар'єр.Якщо я володію компанією, на яку оформлено три ліцензії, і одну з них хочу продати або залучити партнера в якості акціонера, то раніше зробити це було неможливо.

Нагадаю: правило продажу ліцензій не поширюється на держпідприємства. Хоча доцільно було б дозволити їх передачу іншим держкомпаніям ", - заявив Опімах.

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Нагадуємо:

5 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який встановлює щомісячну рентну плату за ділянки землі на які видано дозвіл на видобуток нафти і газу понад 3 роки тому. Після тривалої несплати ліцензії зможуть анулювати.



"Ми нарахували 80 ділянок в країні, придатних до видобутку. Але вони "сплять", бо через корупцію їх колись уже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть "свої".

...Ми розробили законопроект, який стимулюватиме повернути ліцензії. Дуже просто: або видобуваєш на тій ділянці, яку отримав від держави, або платиш податки від газовидобування, але без прибутку", - заявив прем'єр-мініст Олексій Гончарук.

За його словами уряд встановить щомісячну рентну плату за ділянки, на які видано дозвіл понад 3 роки тому.

Економічна правда