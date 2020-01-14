Білорусь розглядає можливість імпорту нафти з України

Білорусь продовжує шукати альтернативні варіанти імпорту російської нафти, серед можливих країн-постачальників Україна, Польща, країни Балтії, Азербайджан.

Про це заявив перший віцепрем'єр республіки Дмитро Крутой, повідомляє БелТА.

"Це просто економічно недоцільно (купівля російської нафти - ред.). Триває переговорний процес. Ми розіслали всім свої пропозиції. Вважаємо, що від білоруського ринку в будь-якому випадку відмахнутися просто так дуже складно: ми великий споживач російської нафти (приблизно 10% російського експорту). Переговори триватимуть, і, я сподіваюся, рішення буде знайдено", - сказав Крутой.

Він зазначив, що поки що назустріч білоруському ринку пішла лише російська компанія "Славнефть" Михайла Гуцерієва.

Крутой наголосив, що всі заводи Білоруської нафтової компанії продовжують шукати альтернативні варіанти.

"Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії перебувають на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти", - заявив віцепрем'єр Білорусі.

Він також озвучив країни, з яких можливі поставки нафти, мова йде про Україну, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Азербайджан.

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Нагадаємо:

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

6 січня заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов заявив, що прокачування російської нафти на білоруські НПЗ відновлено.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.