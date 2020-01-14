Bolt знову припиняє роботу у Фінляндії

Естонська служба таксі Bolt, яка також працює в Україні, вже вдруге згорнула діяльність в Фінляндії через занадто жорсткого регулювання ринку.

Про це пише ЦТС, посилаючись на Балтійський курс.

"Ми вирішили згорнути діяльність в Фінляндії з 12 січня. Причиною є діючі на ринку регуляції і умови, що обмежують наші можливості для зростання", - повідомив прес-сектерарь Bolt Яан Лашманов.

За його словами, Bolt хоче інвестувати лише в ті країни, де зможе забезпечити клієнтам послугу високої якості.

"Ми готові повернутися, якщо ситуація на ринку зміниться", - сказав він. Вперше Bolt - тоді носив назву Taxify - вийшов на фінський ринок в листопаді 2014 року, але покинув його на початку 2017 року, оскільки, на думку підприємства, на таксоринку країни була відсутня відкрита конкуренція, а дозволу на таксоізвоз видавалися в обмеженій кількості.

Влітку 2018 року влада Фінляндії прийняли поправки до закону, які відкрили ринок для транспортних компаній на кшталт Taxify і Uber, які знову почали пропонувати в країні свої послуги з осені того ж року.

Нагадуємо:

У листопаді 2019-го транспортне управління Лондона відмовилося видати нову ліцензію сервісу онлайн-замовлення таксі Uber, що ставить під загрозу його подальшу роботу в британській столиці.

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