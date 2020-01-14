Рада ухвалила закон про єдину юрособу для Митної служби
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2318-1, який передбачає перехід Державної митної служби у формат єдиної юридичної особи.
Про це повідомив у Facebook голова ДМС Максим Нефьодов.
Він зазначив, що закон в цілому підтримали 275 нардепів.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи.
Також, за словами Нефьодова, документ передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою.
Економічна правда
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