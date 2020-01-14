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З початку року СБУ закрила 400 нелегальних АЗС

Вівторок, 14 січня 2020, 17:59
 

З початку 2020 року у 9 областях Служба безпеки України виявила та припинила діяльність 407 нелегальних заправок.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів.

Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, зокрема через несплату акцизного збору", - йдеться у повідомленні.

На території Хмальницької області співробітники СБУ виявили 38 нелегальних АЗС.

"За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності", - зазначили у відомстві.

"У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень", - додали в СБУ.

Зазначається, що у центральній Україні Служба блокувала протиправну діяльність 16 АЗС.

Нагадаємо:

26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.

Економічна правда

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СБУ АЗС

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