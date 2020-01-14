Новий закон в Каліфорнії змушує переводити фрілансерів у штат

В Каліфорнії вступив у силу закон, що вимагає від компаній влаштовувати своїх підрядників у штат.

Про це пише Forbes.

Повідомляється, що закон в першу чергу завдасть удару по сервісам, таких як Uber, які працюють з фрілансерами.

Закон націлений на регуляцію гіг-економіки, змушуючи компанії або наймати підрядників у штат, або відмовлятись від їх послуг.

Гіг-економіка (з англйської gig "тимчасова робота") змінила уявлення про ринок послуг у 2010 році. Завдяки незалежним тимчасовим співробітникам такі компанії як Uber, інші фірми таксі або сервіси з доставки їжі не змогли б існувати.

Компаніям вигідніше не брати співробітника в штат, але домовлятись про певну роботу за необхідності.

Прибічники закону стверджують, що необхідно допомогти профсоюзним працівникам, оскільки гроші союзів - основа каліфорнійської політики.

Проти закону виступають Uber та Postmates, вони подали до суду, стверджуючи, що закон неконституційний, оскільки він уражує працівників і компанії, які живуть за рахунок підрядників.

Новий закон передбачає, що автори-фрілансери, які пишуть більше ніж 35 матеріалів на рік, також повинні ставати співробітниками. Через це компанія SB Nation відмовилась від послуг своїх фрілансерів у Каліфорнії.

Нагадуємо:

В Україні, за даними дослідження, за останній рік кількість фрілансерів зросла на 55%, а кількість замовників, як і сукупний бюджет проектів, збільшилася на 35%.









