Всі розділи
Укр / Рус

Новий закон в Каліфорнії змушує переводити фрілансерів у штат

Вівторок, 14 січня 2020, 15:14
 

В Каліфорнії вступив у силу закон, що вимагає від компаній влаштовувати своїх підрядників у штат. 

Про це пише Forbes. 

Повідомляється, що закон в першу чергу завдасть удару по сервісам, таких як Uber, які працюють з фрілансерами.

Закон націлений на регуляцію гіг-економіки, змушуючи компанії або наймати підрядників у штат, або відмовлятись від їх послуг. 

Гіг-економіка (з англйської gig "тимчасова робота") змінила уявлення про ринок послуг у 2010 році. Завдяки незалежним тимчасовим співробітникам такі компанії як Uber, інші фірми таксі або сервіси з доставки їжі не змогли б існувати. 

Компаніям вигідніше не брати співробітника в штат, але домовлятись про певну роботу за необхідності. 

Прибічники закону стверджують, що необхідно допомогти профсоюзним працівникам, оскільки гроші союзів - основа каліфорнійської політики. 

Проти закону виступають Uber та Postmates, вони подали до суду, стверджуючи, що закон неконституційний, оскільки він уражує працівників і компанії, які живуть за рахунок підрядників. 

Новий закон передбачає, що автори-фрілансери, які пишуть більше ніж 35 матеріалів на рік, також повинні ставати співробітниками. Через це компанія SB Nation відмовилась від послуг своїх фрілансерів у Каліфорнії. 

Нагадуємо:

В Україні, за даними дослідження, за останній рік кількість фрілансерів зросла на 55%, а кількість замовників, як і сукупний бюджет проектів, збільшилася на 35%.





Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Uber

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Заборона Uber у Стамбулі, викликала бум нелегальних таксі 6 січня 2020, 12:47
Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла 29 листопада 2019, 09:00
Uber показав, де і коли в Києві найменший трафік 27 листопада 2019, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!