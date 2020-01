Маск анонсував Tesla, які "вміють говорити"

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скоро Tesla можуть стати електромобілями, які "говорять".

Про це він повідомив у Twiiter.

"Tesla скоро будуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете. Це реально", - написав Маск.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa