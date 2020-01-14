Маск анонсував Tesla, які "вміють говорити"

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скоро Tesla можуть стати електромобілями, які "говорять".

Про це він повідомив у Twiiter.

"Tesla скоро будуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете. Це реально", - написав Маск.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

На відео, яке Маск додав до свого твіту, електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "вимовляє" фразу "Well don’t just stand there staring, hop in" ("Не стій там стовпом, заплигуй").

Звук, скоріш за все, лунає зі спеціальних динаміків, які розташовані на днищі передньої частини авто, щоб сповіщати пішоходів про своє наближення на високих швидкостях.

Водночас поки точно не відомо, наскільки серйозним був Маск, публікуючи свій твіт.

Нагадуємо:

У січні-листопаді 2019 року в Україну ввезли та зареєстрували 6958 електромобілів: за рік попит на легкові електромобілі виріс на 34%, на комерційні - на 62%.

До топ-3 також увійшла автівка Tesla Model S - цю модель зареєстрували у кількості 552 штук.

Економічна правда