Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин до 10 хвилин – Гончарук

На митниці запрацювали всі сканери, завдяки цьому час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

"За моїм дорученням на митниці запрацювали всі сканери. Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин. Відсьогодні на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів", - зазначив Гончарук.

За його словами, сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Це, на думку прем’єр-міністра, сприятиме викоріненню корупції на митниці, адже сканування відбувається без участі співробітників.

"До прикладу, на пункті пропуску "Чоп" огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин. Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді", - підкреслив глава уряду.

Він не сумнівається в тому, що безперебійна робота сканерів на митниці означатиме суттєві збільшення надходжень до Держбюджету.

Стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення.

Нагадуємо:

30 жовтня очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що забезпечення митниці вагами є більше ефективним і бюджетним способом для боротьби з контрабандою ніж закупка сканерів.

Раніше Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

Пізніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за справою несправних сканерів на митниці, працівників Державної митної служби підозрюють у завдані шкоди держбюджету.

Економічна правда