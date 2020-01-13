"Укроборонпром" передасть дев'ять підприємств на малу приватизацію

Фонд державного майна опублікував список об'єктів малої приватизації, серед них 9 держпідприємств концерну "Укроборонпром".

Дані Фонду держмайна опубліковані в газеті відомства "Відомості приватизації".

Повідомляється, що фонд планує продати 100% акцій ПАТ "Херсонський завод" Судмаш", статутний капітал якого становить 67,235 мільйона гривень, а також комплекси восьми оборонних підприємств.

Йдеться про "Вінницький авіаційний завод -" ВІАЗ "," Запорізький автомобільний ремонтний завод"," Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", держпідприємство "171 Чернігівський ремонтний завод", " Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння "," Харківський завод транспортного устаткування ".

Також в переліку є два київські підприємства - "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" і держпідприємство "Укроборонресурси".

Нагадуємо:

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

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