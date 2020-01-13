Урожай зернових склав 75 мільйонів тонн, з них 54 млн тонн буде експортовано — Мінекономіки

Згідно з оцінкою Міністерства економіки урожай зернових минулого року склав близько 75 мільйонів тонн, з яких 54 мільйонів тонн буде експортовано на зовнішні ринки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що станом на 10 січня 2019 року з початку 2019/2020 маркетингового року (маркетинговий рік - з 1 липня 2019 по 30 червня 2020) Україна експортувала 32 078 тис. тонн зернових культур. Це на 7,8 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

"Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо у березні за інформацією Держстату", - зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

- пшениці – 15,1 млн тонн;

- ячменю – 3,8 млн тонн;

- жита – 5 тис. тонн;

- кукурудзи – 12,8 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 197 тис. тонн, що на 68,5 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого маркетингового року.



Нагадуємо:

Минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Згідно зі звітом, з листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції зі США становив 12,3 млрд євро, з Бразилії - 11,7 млрд євро, з України - 7,3 млрд євро.

Відзначається, що за рік найбільш стрімким було зростання експорту з України - 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.