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Розгляд земельного законопроєкту в Раді може зайняти 3 години або 2 місяці — радник прем'єра

Понеділок, 13 січня 2020, 12:54
 

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Про це він повідомив у Facebook.

"До розгляду базового для земреформи 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею.

Є два варіанти розгляду в ВР. Або по повній процедурі, що займе порядка 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 раз. Або згідно рекомендацій комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", - написав Мушак.

"Наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку... Відповідно всі інші правки до тих же положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійному залі.

Спочатку на Погоджувальній раді приймається рішення про розгляд цього закону по 119 статті Регламенту ВР.  Оскільки коаліція, вона ж "СН", має більше 226 голосів, то для цього рішення не потрібно погодження інших фракцій. Далі за це рішення має проголосувати лише 150 депутатів в сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно 45 статті Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими", - пояснив радник прем'єра.

За його словами, цією схемою розгляду законопроєктів Рада користується вже протягом багатьох років.

Подання правок депутатів, які сумарно займають 2583 сторінки, до законопроєкту на 6 сторінок, Мушак назвав "законодавчим спамом", метою якого є затримка розгляду законопроєкту.

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Нагадуємо:

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Економічна правда

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