За підсумками 4 кварталу 2019 року банки знизили ставки для споживчих кредитів та кредитів на купівлю авто, водночас іпотека подорожчала.

Про йдеться в огляді актуальних процентних ставок по кредитах, який провела liga.net.

Зазначається, що в огляді досліджувались 20 банків та 157 кредитних програм.

"Середня процентна ставка для кредитів на автомобілі впала на 0,01 п.п. і становить 10,28% річних. Але ставки протягом кварталу змінювалися по-різному, в залежності від термінів кредитування.

Позики на авто терміном до року зросли в ціні на 0,21 п.п. і пропонують - 4,35% річних. Середня ставка для термінів на 2 роки зросла на 0,2 п.п. і становить 7,97% річних", - йдеться у повідомленні.

Кредити до 3 років знизили ставки на 0,11 п.п. та становлять 10,27% річних, до 4 років - підвищили на 0,07 п.п. до 11,79% річних.

Водночас вартість кредитів на 5 років на купівлю авто впала на 0,38 п.п. до 12,26%, на 6 років - на 0,24 п.п. до 12,73% річних.

Вартість автокредитів на 5 років впала максимально - на 0,38 п.п. до 12,26%, а на 6 років знизилася на 0,24 п.п. до 12,73% річних.

"Іпотечні кредити подорожчали на 0,30 п.п. Середня ставка становить 19,31% річних. А споживчі кредити, навпаки, скинули в ціні на 2,60 п.п., їх середня вартість становить 32,13% річних", - пише liga.net.