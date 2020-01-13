Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об'єктах приватизації

Фонд державного майа запускає у тестовому режимі віртуальні кімнати даних по об'єктах приватизації, головна мета цього - спростити доступ до інформації і прибрати корупцію при її отриманні.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту.

Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори", - йдеться у повідомленні.

Наразі доступ до всіх наявних документів, що не містять комерційної таємниці, буде надаватися всім охочим після короткої реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua.

Протягом першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту.

Також планують створити і фізичну кімнату даних, де можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно відповідного доступу.

Нагадаємо:

Фонд державного майна вперше опублікував повний перелік усіх об'єктів, які підлягають малій приватизації.