Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у Росії немає

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що ніяких контрактів та перемовин щодо купівлі газу у "Газпрому" напряму немає.

Джерело: Вітренко в ефірі "Радіо свобода"

Пряма мова: "Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає."

Деталі: Відповів Вітренко на питання щодо того, чи міг би "Нафтогаз" купувати газ у росіян. При цьому представник енергетичної компанії сказав: "Міг би", далі пояснивши, що ніяких передумов для цього немає.

"Можу тільки зазначити, що, з одного боку, у нас є зараз законодавчі можливості для прямих поставок з "Газпрому" і раніше були", – заявив Вітренко.

За його словами, те, що Україна не купує газ в Росії не пов’язано із "героїчним рішенням українських політиків". Причина цього – припинення поставок з боку РФ.

"І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів в газі з Європи. От що ми робили.", – сказав виконавчий директор "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна ще не готова для повернення до прямих постачань газу з РФ і має намір це робити тільки в рамках загальноєвропейського ринку.

Нещодавно голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що НАК поки не веде переговорів з російським Газпромом щодо прямих поставок газу в Україну з Росії, але в майбутньому це може статися.