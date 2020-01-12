Бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram – МВС

Чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 адрес наркокрамниць.

Джерело: сайт МВС

Дослівно: "На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість "наркокрамниць", що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей".

Деталі: Повідомляється, що з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисяч користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.

За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку 4769 зображень, 7318 адрес у Telegram та 811 адрес веб-сайтів.