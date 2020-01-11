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США розкрили деталі нових посилених санкцій проти Ірану

Субота, 11 січня 2020, 09:37

США запровадили санкції проти 17 іранських виробників сталі і гірничодобувних компаній, а також проти 8 фізичних осіб у відповідь на нещодавні удари по базах в Іраку, де розміщений американський контингент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило заходи проти восьми високопоставлених посадових осіб іранського режиму, які просували дестабілізуючі цілі режиму, а також найбільших виробників сталі, алюмінію, міді і заліза в Ірані, які в сукупності щорічно генерують мільярди доларів" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, санкції запроваджені проти 17 іранських виробників металів і гірничодобувних компаній; мережі з трьох зареєстрованих в Китаї і Сейшельських островах підприємств; судна, що займається закупівлею, продажем та передачею іранської металургійної продукції, а також постачанням іранським виробникам металів найважливіших компонентів для виробництва металів.

"Сполучені Штати націлені на високопоставлених іранських чиновників за їх участь і співучасть в завданні у вівторок ударів балістичними ракетами", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

"Ці санкції триватимуть до тих пір, поки режим не припинить фінансування глобального тероризму і не візьме на себе зобов'язання ніколи не мати ядерної зброї" – додав він.

Президент США в середу пообіцяв "ввести додаткові каральні економічні санкції проти іранського режиму " після того, як Іран завдав ракетні удари по базах в Іраку.

В результаті ударів ніхто з американських військових не постраждав, а базам, за словами Трампа, було завдано мінімальну шкоду.

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США санкції Іран

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Економічна правда
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