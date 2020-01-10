Стало відомо, яка станція столичного метро стала найбільш завантаженою у 2019 році

За 2019 рік Київський метрополітен перевіз 495,3 мільйонів пасажирів - на 700 тисяч менше, ніж у 2018 році, найбільш завантаженою стала станція "Академмістечко" (21,3 млн пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.

Зазначається, що у 2018 році у лідерах була станція "Лісова".