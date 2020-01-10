Стало відомо, яка станція столичного метро стала найбільш завантаженою у 2019 році
За 2019 рік Київський метрополітен перевіз 495,3 мільйонів пасажирів - на 700 тисяч менше, ніж у 2018 році, найбільш завантаженою стала станція "Академмістечко" (21,3 млн пасажирів).
Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.
Зазначається, що у 2018 році у лідерах була станція "Лісова".
"Найменше пасажирів побувало на станції "Дніпро". Вона прийняла 938,6 тисяч осіб. Загалом червона лінія з 18 станцій перевезла 203 млн 176 тис людей", - йдеться у повідомленні.
Другою за завантаженістю залишається синя лінія - у 2019 році нею скористалося 173,2 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік спостерігався на станції "Мінська" (понад 17 млн за рік), мінімальний – "Поштова площа" (4,9 млн).
"Зеленою лінією за рік проїхалося майже 118,8 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях "Лук’янівська" (14 млн) та "Позняки" (14,8 млн), найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором" (1,8 млн пасажирів)", - додали у відомстві.
Економічна правда
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