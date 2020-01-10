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Україна заборонила польоти в Ірак і Іран до кінця розслідування катастрофи МАУ

П'ятниця, 10 січня 2020, 19:15
 

Україна заборонила національним авіаперевізникам виконувати польоти в Ірак і Іран до кінця розслідування авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві 10 січня.

Він наголосив, що це не означає, що українські громадяни не можуть відвідувати Іран у разі такої потреби.

За його словами, наразі МЗС не рекомендує українцям польоти до Ірану.

"Ми до кінця розслідування заборонили нашим національним перевізникам здійснювати польоти до Ірану і Іраку" - сказав Пристайко.

Як повідомлялося, німецький перевізник Lufthansa у п'ятницю заявив, що скасовує всі рейси до Тегерана та з нього до 20 січня, після припущень, що Іран, можливо, помилково збив український пасажирський літак на початку цього тижня.

Швеція тимчасово заборонила польоти іранської компанії Iran Air у своєму повітряному просторі.

Європейська правда

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авіа Ірак Іран

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