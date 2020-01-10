"Нафтогаз" призначив нового фінансового директора

"Петрус ван Дріл відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політки,принципів та процедур групи Нафтогаз.

Також до його обов’язків входитиме управління процесами фінансового прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" заявили, що ван Дріл має майже 30-річний досвід роботи в компанії Shell, починаючи з посади фінансового радника в дочірньої компанії Billion International і закінчуючи постом віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку.