Швеція тимчасово заборонила Iran Air літати в своєму авіапросторі

Шведське транспортне агентство тимчасово відкликало дозвіл для іранської авіакомпанії Iran Air на польоти в шведському повітряному просторі, посилаючись на невизначеність щодо авіакатастрофи українського літака під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Глава агентства Гуннар Юнгберг заявив: "Ми розуміємо, що це може створити проблеми для мандрівників. Але безпека пасажирів має першорядне значення, і тому ми вирішили тимчасово припинити польоти".

Також у п'ятницю міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що "17 людей зі Швеції" були серед 176 осіб, загиблих в результаті катастрофи українського авіалайнера. Семеро з них, як повідомляється, були громадянами країни, а решта мали дозвіл на проживання.

Шведська поліція стверджує, що її підрозділ з ідентифікації співпрацює з іранською та українською владою, а також Інтерполом.

Як повідомлялося, німецький перевізник Lufthansa у п'ятницю заявив, що скасовує всі рейси до Тегерана та з нього до 20 січня, після припущень, що Іран, можливо, помилково збив український пасажирський літак на початку цього тижня.

Європейська правда