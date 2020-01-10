За рік аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік на 21%

У 2019 році міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 15,26 мільйонів пасажирів та прийняв 110 тисяч рейсів - у порівнянні з 2018 роком пасажиропотік збільшився на 21,1%.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що на міжнародних рейсах пасажиропотік виріс до 22,2% - до 14,16 млн осіб, на внутрішніх - на 8,3%, до 1,09 млн.

Крім цього, у 2019 році кількість рейсів збільшилась на 14,2% - до 110,66 тисяч. Міжнародних виконали на 16,1% більше, внутрішніх - на 1,4%.

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року аеоропорт "Бориспіль" обслужив 1,137 мільйона пасажирів - це на 14,4% більше, ніж у листопаді 2018 року.