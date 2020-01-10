160 українських пасажирів Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти з Італії

Facebook Володимир Беленький

160 українських пасажирів італійської авіакомпанії Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти в Україну через перенесення рейсу ERN275, повідомляється, що київський аеропорт Жуляни не приймає літак через борги авіакомпанії.

Про це повідомляє юрист-консультант Консультативної місії Европейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимир Беленький в Facebook.

"Поки всі експерти зайняті розслідуванням авіакатастрофи Боїнга МАУ в Ірані, наші громадяни 160 пасажирів не можуть вже дві доби вилетіти з Італії додому.

Якби таке сталося зі SkyUp або МАУ вже 1+1 або Трк Україна показували сюжет, але тут якось всім все одно. А там люди з маленькими дітьми, колясками. За інформацією озвученою хендлінговою компанією в аеропорту Неаполя, Kyiv Sikorsky Airport (Жуляни - ЕП) не приймає літак через борги", - пише Беленький.

Facebook Володимир Беленький

За його словами, спочатку авіакомпанія скасувала рейс з Одеси та інших міст в Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь - Київ, через брак альтернатив люди переїжджають з усіх міст Італії в Неаполь, щоб вилетіти.

Facebook Володимир Беленький

"Рейс повинен був полетіти вчора 09 січня в 15.00, потім о 17.00, потім о 21.00 ... в результаті людей розгорнули у гейта, сказали збирати валізи, рейс скасований. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити.

Facebook Володимир Беленький

Сьогодні 10 січня рейс мав вилетіти о 9 ранку, все знову дійшли до гейта і знову рейс скасували 🤦♀️. Коли буде виліт не зрозуміло. Люди відмовляються йти від гейта", - пише Беленький.

Нагадуємо:

Італійський авіаперевізник Ernest Airlines за останні два дні скасував одразу кілька рейсів із українських аеропортів "Жуляни" ("Київ" імені Ігоря Сікорського), Львів та Одеса.

29 грудня Авіаційна влада Італії ENAC оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

Економічна правда