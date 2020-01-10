Трамп допускає невелике відстрочення підписання торговельної угоди з Китаєм 

Президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми збираємося підписати 15 січня - я думаю, що це буде 15 січня, або незабаром після цього", - сказав він в інтерв'ю телеканалу АВС, додавши: "Але, я думаю, що 15 січня - це велика угода з Китаєм".

Про плани підписання документа 15 січня Трамп написав у своєму Твіттері 31 грудня 2019 року.

Як повідомило раніше міністерство комерції КНР, глава китайської делегації на переговорах зі Сполученими Штатами віце-прем'єр Лю Хе підпише угоду наступного тижня.

Представник відомства Гао Фен оголосив, що Лю Хе здійснить візит до Вашингтона 13-15 січня. Він повідомив, що команди переговірників двох країн підтримують постійний контакт.

Щодо погодження положень першої фази торговельної угоди сторони оголосили 13 грудня минулого року.

Нагадуємо: Загрози для світової економіки: що з торішніх прогнозів збулося у 2019 році