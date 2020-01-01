Білорусь домовилася з РФ про постачання нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко телефоном домовився з РФ про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Джерело: пресслужба президента Білорусі

Деталі: згідно з повідомленнями, Лукашенко 30 і 31 грудня тричі говорив телефоном з керівництвом Росії. У двох розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним, 30 і 31 грудня, сторони обговорювали обсяги, терміни і ціни на поставки нафти і газу в Білорусь.

Путін і Лукашенко обговорили також невирішені питання інтеграції.

Також 31 грудня Лукашенко говорив по телефону з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

Результатом розмови стала домовленість про організацію поставок вуглеводневої сировини в Білорусь, хоча контракти, які регламентують роботу в нафтогазовій сфері, на 1 січня не були укладені.

За підсумками бесід з російськими чиновниками Лукашенко провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу.

Після наради голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков повідомив, що Лукашенко доручив в найближчі години завершити переговори з РФ і укласти контракти на поставку нафти в країну.

Також Лукашенко дав доручення забезпечити вже в найближчі дні поставку нафти з альтернативних джерел. Перш за все мова йде про постачання залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також про використання для альтернативних поставок нафтопроводу "Дружба".

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Що було раніше: Як повідомляли ЗМІ Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

Українська правда