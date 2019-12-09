Україна вшестеро збільшила імпорт яблук

Імпорт яблук в Україну за серпень-листопад 2019 року становить 3,7 тисячі тонн, що вшестеро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

"Загалом же за перші чотири місяці сезону (серпень-листопад - ред.) імпорт яблука в Україні вже сягнув 3,7 тис. тонн, або в шість разів більше, ніж за той самий період попереднього сезону", - йдеться у повідомленні.

У листопаді 2019 року, у розпалі збирання нового врожаю яблук, Україна імпортувала понад 1,3 тис. тонн цих фруктів, що на 72% більше порівняно з жовтнем 2019 року і в 10,5 раза більше, ніж у листопаді 2018 року.

Експорт яблук з України за серпень-листопад 2019 року скоротився на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,7 тис. тонн. Імпортери Близького Сходу, які активно закуповували українські яблука в минулому сезоні, цього року, стверджують в Еast-fruit, скаржилися на те, що їх запити багато садівників і експортерів просто ігнорували.

"На сьогоднішній день відпускні ціни садівників на ходові сорти яблука в Польщі майже удвічі нижчі, ніж в Україні. За такої різниці в ціні супермаркетам України і трейдерам вигідніше закуповувати яблуко в Польщі, ніж просити українських виробників продати продукцію, тому що польське яблуко вже упаковане і сортоване. При цьому сприяє імпорту і погіршує привабливість експорту і українська валюта, яка постійно зміцнюється", - розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

Представник Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко повідомив, що Польща продає свої яблука не лише в Україні, а й на ті ринки збуту, які Україна тяжко завоювала роком раніше, перш за все на Близький Схід.

"Якщо минулого року покупці з ОАЕ і Саудівської Аравії надавали перевагу яблуку з України, то цього року, з огляду на дуже низьку пропозицію українських фруктів, вони закуповують більше яблука в Польщі. Також на наші традиційні ринки виходять садівники Молдови і Сербії, тоді як наші постачальники воліють грати в рулетку і зберігати яблуко, сподіваючись на зростання цін", - зазначив експерт УПОА.

Як повідомляють експерти Еast-fruit, оптова ціна на яблука сорту "Айдаред" у Польщі наразі становить в середньому 0,26 долара за кг, тоді як в Україні їх продають не дешевше 0,46 долара. Український "Голден Делішез" зараз відпускають в середньому по 0,51 долара за кг, тоді як польський "Голден" можна купити за 0,37 долара. Натомість в останні тижні ціни на польські яблука знижувалися, а на українські продовжували зростати.