Всі розділи
Укр / Рус

Гончарук хоче виміряти якість інтернету в дитсадках та лікарнях

Понеділок, 9 грудня 2019, 19:40

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже, що його уряд вже до кінця поточного року знатиме про якість інтернету в усіх соціальних об’єктах.

Джерело: пост очільника "уряду технократів" у Facebook

Пряма мова: "У співпраці з усіма міністерствами та іншими органами виконавчої влади Мінцифра активно збирає інформацію на власному офіційному веб-сайті. Кожне відомство направляє лист-інструкцію до установи, що знаходиться в його підпорядкуванні.

Більше того, ще раніше у Мінцифри запустили онлайн-сервіс, що дозволяє абсолютно всім громадянам країни залишити відгук про наявне підключення до інтернету чи то у школах, чи то в себе вдома. Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт і пройти експрес-тест зі свого комп’ютера чи смартфона".

Деталі: Гончарук зазначає, що уряд уже має офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл. На черзі – дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАПи, музеї та інші об’єкти. За його словами, це дозволить ефективно використати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об’єктів.

Чому це важливо: На думку Гончарука, сучасний і швидкісний інтернет у лікарнях, закладах освіти чи надання послуг дозволить українцям отримувати більш якісні послуги, а громадянам – не втрачати зв’язок із державою та один з одним.

Читайте також: Сервіс без чиновників. Як буде виглядати і працювати "держава в смартфоні" Зеленського

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інтернет Гончарук
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Доступ до інтернету: Мінцифри проводить опитування серед об'єктів соцінфраструктури 9 грудня 2019, 13:41
Мінцифри запустило сайт із вимірювання швидкості інтернету 25 листопада 2019, 14:33
За рівнем проникнення Facebook Україна випереджає РФ і Білорусь - дослідження 14 листопада 2019, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!