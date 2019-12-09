Гончарук хоче виміряти якість інтернету в дитсадках та лікарнях

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже, що його уряд вже до кінця поточного року знатиме про якість інтернету в усіх соціальних об’єктах.

Джерело: пост очільника "уряду технократів" у Facebook

Пряма мова: "У співпраці з усіма міністерствами та іншими органами виконавчої влади Мінцифра активно збирає інформацію на власному офіційному веб-сайті. Кожне відомство направляє лист-інструкцію до установи, що знаходиться в його підпорядкуванні.

Більше того, ще раніше у Мінцифри запустили онлайн-сервіс, що дозволяє абсолютно всім громадянам країни залишити відгук про наявне підключення до інтернету чи то у школах, чи то в себе вдома. Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт і пройти експрес-тест зі свого комп’ютера чи смартфона".

Деталі: Гончарук зазначає, що уряд уже має офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл. На черзі – дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАПи, музеї та інші об’єкти. За його словами, це дозволить ефективно використати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об’єктів.

Чому це важливо: На думку Гончарука, сучасний і швидкісний інтернет у лікарнях, закладах освіти чи надання послуг дозволить українцям отримувати більш якісні послуги, а громадянам – не втрачати зв’язок із державою та один з одним.

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