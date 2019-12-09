Що відбувається на будівельних майданчиках "Укрбуду"

Компанія "Укрбуд Девелопмент" веде будівництво 26-ти житлових комплексів. З літа активні роботи ведуться тільки на об'єктах, реалізація яких проходить у партнерстві з іншими забудовниками.

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

Журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчика житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості РК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), РК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), РК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і РК La Manche.

Як стало відомо, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП