Укренерго подало до суду на Мінекоенерго через затримку з погодженням інвестпрограми

НЕК "Укренерго" подало в Окружний адмінсуд Києва позов з проханням визнати протиправною бездіяльність Мінекоенерго щодо погодження інвестиційної програми компанії на 2020 рік та зобов’язати відомство якнайскоріше погодити цей документ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Критичність ситуації полягає в тому, що без погодження інвестпрограми з боку галузевого міністерства Укренерго не може подати її на затвердження до НКРЕКП.

Водночас, якщо інвестпрограму на 2020 рік не буде погоджено до кінця поточного року, вже з 1 січня 2020 р. автоматично заблокується можливість для реалізації всіх проєктів будівництва та реконструкції мереж, здійснення розрахунків з контрагентами-підрядниками, у тому числі — в рамках міжнародних інвестпроєктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розроблений Укренерго проєкт інвестпрограми на 2020 рік пройшов відкрите обговорення 23 вересня 2019 року і отримав погодження від 22 облдержадміністрацій.

"25 вересня проєкт інвестиційної програми був поданий Мінекоенерго для погодження. Проте Укренерго не отримала після цього ні зауважень до документу, ні його погодження.

У зв’язку з цим, на адресу Мінекоенерго були направлені листи з проханням прискорити погодження проєкту інвестиційної програми. При цьому, відповідно до законодавства строк розгляду такого виду документів не може перевищувати одного місяця з дати надходження", - підкреслили у компанії.

Економічна правда