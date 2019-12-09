Доступ до інтернету: Мінцифри проводить опитування серед об'єктів соцінфраструктури

На сайті Міністерства цифрової трансформації триває опитування щодо доступності і наявності доступу до інтернету об'єктів соцінфраструктури та об'єктів, які надають публічні сервіси та послуги.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що опитування триває на сайті https://thedigital.gov.ua/.

"Кожне відомство отримає лист, який надішле відповідним підрозділам і установам. Далі, вже на місцях, соціальні об’єкти (їх налічується десятки тисяч – дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАПи, музеї тощо) заповнюватимуть форму на сайті Мінцифри за спеціальними лінками. Тестування цієї процедури вже відбувається на прикладі Міністерства культури", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри планують закінчити цю роботу до кінця року.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету і залишити відгук про його якість для подальшого створення карти покриття країни інтернетом.

Економічна правда