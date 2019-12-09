Доступ до інтернету: Мінцифри проводить опитування серед об'єктів соцінфраструктури
На сайті Міністерства цифрової трансформації триває опитування щодо доступності і наявності доступу до інтернету об'єктів соцінфраструктури та об'єктів, які надають публічні сервіси та послуги.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook.
Зазначається, що опитування триває на сайті https://thedigital.gov.ua/.
"Кожне відомство отримає лист, який надішле відповідним підрозділам і установам. Далі, вже на місцях, соціальні об’єкти (їх налічується десятки тисяч – дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАПи, музеї тощо) заповнюватимуть форму на сайті Мінцифри за спеціальними лінками. Тестування цієї процедури вже відбувається на прикладі Міністерства культури", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри планують закінчити цю роботу до кінця року.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету і залишити відгук про його якість для подальшого створення карти покриття країни інтернетом.
Економічна правда
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