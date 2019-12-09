Втрати української економіки від агресії РФ становлять від 50 до 150 мільярдів доларів — Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов оприлюднив статистику щодо втрат української економіки від агресії РФ та оцінку залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних територіях Донбасу та в анексованому Криму.

Про це він написав у Facebook.

"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд).

А оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях (Крим+Донбас) складає близько 85 млрд грн", - підкреслив міністр.

Милованов зазначив, що на території АР Крим та Севастополя зареєстровано 57,7 тисяч об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 46 млрд грн, на території Донецької області - майже 120 тис об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 33 млрд грн, на території Луганської області - майже 70 тис об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 23 млрд грн.

"За оцінками Фонду державного майна, близько 70 % державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - додав голова Мінекономіки.

Економічна правда