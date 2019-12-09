В найближчому часі, Україні в енергетичному плані нічого не загрожує — Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що країна забезпечена всіма необхідними ресурсами аби уникнути енергетичної кризи цього опалювального сезону і результати перемовин про транзит газу на безпеку не вплинуть.

Про це він заявив, в ефірі "ТСН" увечері в неділю, 8 грудня.

"Україна забезпечена і газом і вугіллям, і всіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму мова не йде. Ми заздалегідь подбали про те, щоб Україні нічого в енергетичному плані не загрожувало найближчим часом", - підкреслив Гончарук.

Прем’єр заявив про бажання України укласти довгостроковий контракт на заміну чинному, термін дії якого закінчується 1 січня 2020 року.

"У нас тривають тристоронні переговори... Україна займає чітку позицію - нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років із достатніми обсягами газу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку Європи", - пояснив прем'єр.

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Нагадуємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".



Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Економічна правда