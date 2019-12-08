Путін і Лукашенко в Сочі не підписали жодних документів щодо інтеграції

Президенти Росії та Білорусі не підписували жодних документів за підсумками зустрічі у Сочі щодо поглибленої інтеграції, яка тривала п’ять годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про підписання документів не оголошувала ні білоруська, ні російська сторона.

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що сторони зібралися на зустріч, щоб подивитися, як йде робота над аналізом союзного договору і відповідними питаннями.

"Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому…Рівні умови - більше нічого не треба. Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати (в даний час ціна на російський газ для Білорусі становить $127 за 1 тис. куб.м) і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови", - сказав він.

У Кремлі заявили, що "сторонам вдалося істотно зблизити позиції з цілої низки питань, включаючи сферу нафти і газу".

Також повідомляється, що Лукашенко і Путін проведуть ще одну зустріч 20 грудня у Санкт-Петербурзі.

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